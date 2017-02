Carnaval no Jardim Público deve ter rígida fiscalização

A Uesca – União das Escolas de Samba da Cidade Azul juntamente com a prefeitura estarão promovendo quatro dias de festa – 25, 26, 27 e 28 de fevereiro – com diversas atrações para toda a família.

A comercialização de bebidas e alimentos será feita exclusivamente pela Uesca. E a venda de quaisquer outros produtos ou artigos está terminantemente proibida dentro do recinto do evento.

Ambulantes não poderão adentrar ao evento para comercialização de itens de qualquer natureza. Balões de gás, bebidas, sprays, brinquedos infantis, bolas, pipoca e doces, entre outros produtos, não podem ser vendidos na festa.

De acordo com Sérgio Squissato, gerente de Postura e Atividade da Secretaria de Meio Ambiente, a fiscalização será intensa e rígida. Representantes do ISSQN, Secretaria de Meio Ambiente e Vigilância Sanitária de Rio Claro estarão fiscalizando o local para não permitir todo tipo de comércio indevido no Jardim Público durante os dias do evento.

“Ambulantes cadastrados no município, com a especificação ‘Acompanhar Eventos’, poderão ficar a 100 metros de raio do evento”, explica o gerente sobre a lei municipal. Dentro do recinto está proibida a comercialização. Caso o ambulante seja autuado com comércio indevido no local poderá ter o material apreendido.

No caso específico do spray de espuma, há lei em vigor no município. A Câmara de Vereadores de Rio Claro aprovou a Lei 3.664 em maio de 2006. O objetivo é proteger a saúde dos cidadãos.