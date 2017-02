Carnaval no Jardim Público acesso controlado

A medida visa impedir a entrada de capacetes, sprays, latas, garrafas e outros objetos que possam colocar em risco a segurança das pessoas. Os veículos também terão regras para trafegar no entorno do jardim. As matinês de carnaval acontecem no próximo fim de semana.

Representantes da Polícia Militar, da Guarda Municipal e da Secretaria de Esportes e Turismo de Rio Claro se reuniram nessa terça-feira (21) na sede da Secretaria de Segurança para definir o esquema de segurança para o carnaval 2017 que acontece no final de semana (dias 25, 26, 27 e 28) no Jardim Público. O acesso às entradas da praça contará com revista visando priorizar o bem estar da população e garantir o deslocamento seguro dos foliões ao local do evento.

Para o acesso de pedestres à festa foram definidas quatro entradas e em todas haverá segurança da Guarda Municipal e revista. Dessa forma, não será possível adentrar o espaço portando capacetes, sprays, latas ou garrafas de bebidas, entre outros produtos que possam colocar a segurança das pessoas em risco.

Os pontos de acesso de pedestre ao evento poderão ser feitos através da Avenida 3 com a Rua 4. Nesse caso, os veículos podem circular pela Avenida 3 sentido Rua 4. Outro acesso poderá se feito pela Avenida 2 com Rua 4, sendo que os veículos passam pela Rua 4 em direção a Avenida 2.

O cruzamento da Avenida 2 com a Rua 3 é mais uma opção de acesso de pedestre. Os veículos devem transitar pela Avenida 2 sentido Rua 3. No caso da Rua 3 com Avenida 3, haverá acesso apenas de pedestres, sem circulação de carros. Já a Avenida 1 com a Rua 5 estará totalmente fechada para pedestres e veículos. Enquanto que o cruzamento da Avenida 1 com a Rua 2 será utilizado apenas para entradas e saídas emergenciais de ambulância e veículos que atuam na segurança da festa.

Além da segurança, o público terá à disposição banheiros químicos, sendo que dois são destinados para o uso de pessoas com deficiência. A ambulância do Samu estará presente para dar o suporte necessário à festa e uma tenda será montada para atendimentos médicos emergenciais.

Para o secretário de Esportes e Turismo, Ronald Penteado, o carnaval é uma festa popular e o objetivo do evento é poder reunir toda a família num espaço com diversão para adultos e crianças. “Queremos a participação da população e seus familiares nesse grande evento de carnaval que está sendo organizado e a segurança é primordial. Tenho certeza que com o auxílio de todos os envolvidos vamos concluir o evento com sucesso”, destaca.

Participaram da reunião representantes da Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana, Defesa Civil, Vigilância Sanitária, Polícia Militar, Guarda Civil, fiscalização da prefeitura, Corpo de Bombeiros, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Obras e Vigilância Patrimonial. Todos empenhados em realizar ação conjunta visando o bem estar da comunidade durante a realização do evento. A Câmara Municipal foi representada pelos vereadores Adriano La Torre, Seron do Proerd e Geraldo Voluntário.