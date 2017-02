Ambulância do Samu estará no Jardim Público no Carnaval

Uma ambulância com equipe formada por médico, enfermeira e condutor estará em local estratégico no Jardim Público para garantir atendimento aos foliões, em caso de alguma emergência médica.

Segundo a coordenadora do Samu regional, Silveli Pazetto, a presença da ambulância e equipe garante maior tranquilidade às pessoas que irão se divertir no carnaval no Jardim Público. “Estaremos prontos para qualquer emergência. A presença de nossa equipe e de uma de nossas viaturas garante maior rapidez em alguma eventual ocorrência. Dá maior agilidade no atendimento”, afirmou Silveli.

As demais equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e suas viaturas também trabalharão normalmente no carnaval, podendo ser acionadas pelo telefone 192 a qualquer hora do dia ou da noite.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, durante o carnaval, o setor de saúde também manterá plantão permanente nas UPAs (unidade de pronto-atendimento) do Bairro do Estádio e do Cervezão e no Pronto Socorro Municipal Integrado (PSMI) na Avenida 15.