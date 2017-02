Prefeitura instala placas de sinalização na Avenida 15

O trecho entre a Rua 14 e a Rua 2 está recebendo alguns semáforos e nova sinalização de trânsito.

A prefeitura de Rio Claro realizou novas modificações para transformar a Avenida 15 em via pública de trânsito preferencial que leva até a Santa Casa de Misericórdia, Pronto-socorro Municipal (PSMI) e maternidade. Após instalar semáforos nos cruzamentos das ruas 6, 8 e 9, a Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana colocou nesta semana placas de sinalização indicando estacionamento proibido e a presença de semáforos, além da pintura de solo. Os semáforos ainda não entraram em funcionamento.

O secretário da pasta, Marco Antonio Bellagamba, ressalta que as mudanças serão feitas para facilitar o trabalho das equipes de socorro, especialmente do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e faz um alerta aos motoristas. “Pedimos que tenham cautela redobrada neste momento de mudanças no trânsito e obedeçam sempre a sinalização das vias”.



O prefeito João Teixeira Júnior, o Juninho da Padaria, tem acompanhado os trabalhos e reforça a necessidade de alterar a preferência da avenida. “Com a mudança, o tempo de resposta de socorro às vítimas vai diminuir, sem que a viatura de resgate precise parar esquina por esquina”.