PM prende criminoso por porte ilegal de arma e tráfico de drogas

Durante patrulhamento, no bairro Taquaral, os policiais avistaram uma pessoa em atitude suspeita, e após realizarem a abordagem, obtiveram sucesso em localizar uma garrucha, 10 munições do referido armamento, certa quantia de cocaína e maconha. Posteriormente foram realizadas diligências até a residência do infrator, sendo encontradas mais 09 munições de revólver, mais porções de maconha, totalizando 1,349 kg da referida droga e um simulacro de arma de fogo.