Noite de Autógrafos – Oficina Literária CNA

Foi uma ação educacional muito relevante e uma ferramenta importante para o desenvolvimento das crianças.

A Oficina Literária CNA aconteceu no 2º semestre de 2016, em formato de workshops, como um trabalho extracurricular. Durante as oficinas os alunos tiveram contato com diferentes tipos de literatura, escolheram qual seria o público alvo de seu livro, elaboraram a história e também produziram as ilustrações.

A primeira edição do projeto teve como encerramento uma Noite de Autógrafos que aconteceu dia 17 de Fevereiro de 2017, onde os alunos receberam familiares e convidados para prestigiar sua obra e autografar os exemplares publicados.

Foi preciso compreender que para a produção literária acontecer é preciso ter acesso ao contexto cultural e adaptar a idéia inicial, de forma criativa e comunicativa, ao idioma que se está usando. Esse processo consolidou a abordagem que a escola tem em relação ao ensino de uma segunda língua. “Ficamos muito satisfeitos com os resultados produzidos e com o desenvolvimento da produção verbal de nossos alunos” declarou Paulo Roberto Beinotti, diretor da escola.



Ao terminar o trabalho em sala, a Estante transforma as histórias dos alunos em e-books e disponibiliza aos pais. Essa atividade certamente trouxe o aperfeiçoamento da habilidade oral e escrita dos alunos, o que se refletirá em seus resultados e satisfação.

“Vemos esse projeto como uma forma de socialização entre as crianças e uma maneira de estimular o comprometimento escolar e resgatar a importância do acesso à cultura através da escrita e leitura, além do o trabalho diário da empatia, algo tão banalizado hoje em dia em um mundo concorrido e imediatista devido aos recursos tecnológicos de que dispomos” – afirmou Vanessa Izzo Margiotti, coordenadora pedagógica da unidade.

Os alunos participantes apresentaram dom para a escrita, dom artístico e qualidades sociais incríveis. A Oficina Literária foi muito importante para que esses talentos fossem percebidos dentro da escola e para que cada vez mais o CNA e seu corpo docente possam incentivar e promover o desenvolvimento de suas estrelas.