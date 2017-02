Igualdade, acesso e respeito foram debatidos na Conferência Municipal de Saúde da Mulher

Um dos assuntos abordados no evento de sábado foi a importância da equidade no atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS).

“Nós mulheres obtemos o respeito e a igualdade no atendimento da Saúde através da conquista e não da permissão do outro. A ampliação do papel da mulher na sociedade, na luta contra a discriminação foi fortalecida pelo ideal de conquista”.

Com essa afirmação, a sanitarista e secretária executiva do Conselho Estadual de Saúde, Stela Pedreira, abriu a sua palestra na primeira Conferência Municipal de Saúde da Mulher de Rio Claro. O evento, que reuniu centenas de participantes, aconteceu durante todo o sábado (18) no Núcleo Administrativo Municipal, com amplas discussões.

Aberta ao público, a conferência debateu a importância da equidade no atendimento do SUS (Sistema Único de Saúde), bem como o estabelecimento de mecanismos de maior acesso para as mulheres, a começar pela atenção básica.

“A ideia de equidade vai além da igualdade. É a preocupação de praticar a justiça na igualdade, isto é, dar mais a quem precisa mais, buscando o equilíbrio em relação a quem precisa menos”, afirmou Stela.

O evento, organizado pelo Conselho Municipal de Saúde e Fundação de Saúde de Rio Claro, contou com a participação da diretora do Departamento Regional de Saúde (DRS-X) e responsável pela gestão do SUS na região, Maria Clélia Bauer; do secretário municipal de Saúde, Djair Claudio Francisco; do presidente do Conselho Municipal de Saúde, José Domingos Almeida; e da presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Fabiana Heguis. Representando a Câmara Municipal estava a vereadora Carol Gomes e o vereador Geraldo Voluntário.

Após a abertura, foram divididos os grupos de trabalho. Cada grupo elaborou uma pauta de sugestões e propostas, resumidas em um documento que será enviado para a etapa estadual da conferência. A divulgação oficial desse documento será feita nos próximos dias. Também foram nomeados os delegados que irão representar Rio Claro na Conferência Estadual – Ana Vicente de Oliveira, Maria Cristina Tonon, Rivânia Vitoratti Dias Cordeiro, Izabel Cristina Rezende, Camila Cardoso Ribeiro, Najla Cristina Loureiro da Silva, Sabrina de Sá Moura Araújo, Zilda Aparecida Santa Lucia, Valéria Aparecida Ferratone, Mariana de Gea Gervasio, Aurea Costa, Maria Eva Montenegro Candido, Roberta Helena Batista Gomes, Flailza Freire Lessa, Nadia Maria Augusta de Oliveira Joaquim.

Os quatro eixos norteadores da atividade no sábado foram o papel do Estado no desenvolvimento socioeconômico e ambiental e seus reflexos na vida e na saúde das mulheres; o mundo do trabalho e suas consequências na vida e na saúde das mulheres; vulnerabilidades e equidade na vida e na saúde das mulheres; políticas públicas para as mulheres e a participação social.