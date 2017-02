Elektro e prefeitura distribuem mudas de árvores para a população

Unidade móvel da Elektro estará estacionada na praça para a distribuição de 500 mudas de árvores nativas e frutíferas doadas pela empresa. Iniciativa tem como objetivo incentivar o plantio de árvores e promover a educação ambiental.

A Elektro, em parceria com a prefeitura de Rio Claro, irá realizar uma ação social no próximo dia 24 com a distribuição de 500 mudas de árvores nativas e frutíferas para a população. As mudas foram doadas pela empresa. A ação acontecerá das 8 às 11 horas no Jardim Público, região central da cidade. A comunidade está convidada a participar.

O secretário municipal de Agricultura, Emilio Cerri, destaca a importância do evento para a população, que pode retirar gratuitamente uma muda de árvore no dia do evento, fazer o plantio em sua casa e contribuir com a arborização da cidade. “Estamos trabalhando para que a população também nos ajude a deixar a cidade mais arborizada”, comenta. Para o secretário, diante de tanta degradação ao meio ambiente, plantar árvores em casa é um gesto de nobreza, cidadania e respeito ao meio ambiente.

A Elektro trará a unidade móvel a Rio Claro para a realização do evento. “A ação é destinada a estreitar o relacionamento da empresa com a comunidade”, explica Elis Regina, da Elektro de Limeira. De acordo com ela, a distribuição de mudas é uma iniciativa realizada pela empresa nos municípios que fazem parte de sua área de concessão.

O diretor municipal de Silvicultura, Sérgio Litholdo, ressalta que o plantio de árvores contribui para a diminuição do efeito estufa na atmosfera. “A cada árvore plantada estamos contribuindo para a diminuição da temperatura e um melhor ambiente”, explica. Segundo Litholdo, esse dado reforça a importância de ações que promovam a conscientização e a educação ambiental. “Os pais que fazem plantio em casa desenvolvem a consciência ambiental das crianças e jovens”, comenta.

A prefeitura tem apoiado projetos ambientais e mobilizado a população a participar. No último dia 11, a Secretaria de Agricultura, em parceria com o Rotary Cidade Azul e a comunidade, iniciaram um projeto para revitalizar uma nascente no bairro Benjamin de Castro.