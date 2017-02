CRIANÇAS DO PROJETO SOCIAL DO BAIRRO JARDIM DAS FLORES REALIZAM MUTIRÃO AMBIENTAL

No desenvolvimento de projetos de Educação Ambiental, faz-se necessário considerar, não apenas atividades e conceitos de sala de aula, mas fortalecer a ampliação de trabalhos junto à comunidade, conciliando a teoria e prática, promovendo melhor assimilação do conteúdo temático, e revelando a participação ativa dos alunos, como agentes ambientais.

Assim, uma maneira interessante de trabalhar temas de Meio Ambiente, é promover ao público alvo, vivência e experiência temática, como através de um “Mutirão Ambiental”. Neste tipo de atividade, têm-se a união de várias pessoas – alunos, professores, coordenação e direção de uma instituição universitária ou escola, que através de trabalho de campo, enriquecem seu aprendizado e trocam experiências.

Neste contexto, a equipe do projeto, Unidos ao Meio Ambiente – UMA, sob orientação e responsabilidade, do Educador Ambiental, Éder Rodrigo Varussa e da Geógrafa Luzia Sitolin, elaboraram no dia 21 de fevereiro, um Mutirão Ambiental, com crianças do Projeto Social do bairro Jardim das Flores. Nesta atividade, os integrantes, percorreram ruas e avenidas, orientando a população, quanto ao descarte correto do lixo estimulando a conscientização ambiental.

Para a preparação das atividades os ambientalistas responsáveis, dialogaram com as crianças sobre temas como: redução da produção de lixo, consumo do necessário, incentivo a reciclagem, compra de produtos biodegradáveis, dentre outros.

Além do conhecimento adquirido, as crianças na atividade, distribuíram panfletos, com informações sobre serviços públicos que são oferecidos na área de resíduos sólidos no município de Rio Claro – SP.

Vale destacar também que foram distribuídos brindes para as crianças, doados por amigos e empresas parceiras do projeto socioambiental, em agradecimento por terem participado do trabalho coletivo, e lembrando que não é o prêmio que eles recebem o principal, mas sim as suas ações diárias, tanto em família, e em comunidade, sendo verdadeiros agentes ambientais. O público alvo, crianças, por sua vez, é peça fundamental para a construção e transmissão de posturas e valores referentes a práticas de preservação ambiental.

Portanto, projetos e ações como essas, são realizadas com o intuito de alcançar um meio ambiente saudável, e acima de tudo humanidade em nossas atitudes, permitindo um progresso permanentemente sustentável.