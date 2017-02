Cota única e 1ª parcela do IPTU de Rio Claro vencem em 10 de março

A Secretaria Municipal de Economia e Finanças de Rio Claro lembra os contribuintes que, com a prorrogação do prazo para pagamento da cota única e da primeira parcela do IPTU 2017, quem optar pelo pagamento parcelado terá de pagar duas parcelas até 10 de março, caso queira aproveitar o desconto de 3%.

A prefeitura fez a prorrogação do prazo em razão de algum atraso na entrega dos carnês e também em atendimento a pedido de vereadores que receberam reclamações de contribuintes.

Os parcelamentos podem ser feitos em até 11 vezes. Não há prorrogação do prazo de pagamento da segunda parcela em diante, que vencem de março a dezembro em datas que devem ser conferidas nas guias de pagamento.

Quem paga as parcelas em dia tem 3% de desconto no valor de cada parcela. A parcela única vale desconto de 10% no valor total do carnê. Os valores que constam nas guias de pagamento já incluem os descontos. Não é preciso calcular o abatimento.