Carnaval no Jardim Público terá testes rápidos de Aids

O Serviço Especializado em Prevenção e Assistência para DST/Aids/Hepatites Virais (Sepa) de Rio Claro estará em serviço na realização de testes rápidos para a detecção de doenças sexualmente transmissíveis. A ação ocorrerá nos quatro dias de carnaval, a partir desse sábado (25), no Jardim Público de Rio Claro, conforme programação anunciada pela Secretaria Municipal de Saúde.

A viatura itinerante do CTA (Centro de Testagem e Aconselhamento) estará no local com o laboratório que possibilita a realização da coleta de material e expedição do resultado do teste, em poucos minutos. O veículo está equipado de maneira que oferece plenas condições para os procedimentos do teste rápido. No local, agentes de saúde também distribuirão preservativos e material informativo sobre prevenção às DSTs.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o objetivo dos testes rápidos é o diagnóstico precoce do vírus da Aids para que o início do tratamento aconteça previamente mantendo a qualidade de vida do paciente.

Qualquer pessoa poderá realizar o teste rápido. No local estarão uma psicóloga e uma enfermeira, além dos demais integrantes do Sepa. Este é um trabalho preventivo que o Sepa desenvolve para a população de um modo geral, para ampliar o diagnóstico precoce para o HIV, Sífilis e Hepatites Virais.