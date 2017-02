Caia na folia! No Shopping Rio Claro é só alegria!

O Shopping Rio Claro preparou uma programação cheia de atrações para as crianças se divertirem muito no carnaval. Vai ter Bailinho de Carnaval com marchinhas nos dias 25 a 28 de fevereiro, das 14h às 18h na Praça de Eventos, sempre animados com DJ, além de pintura facial, escultura em balão, sessão de fotos com o Homem Aranha e o Homem de Ferro, artistas circenses da Cia Sítio do Jeca e oficina de máscaras.

“A programação de carnaval do Shopping Rio Claro está bem variada e terá muitas atividades para as crianças se divertirem gratuitamente. Por isso, convidamos as famílias para trazerem seus pequenos durante o carnaval para aproveitarem nossas atrações”, afirma Sibelly Paganotti, Analista de Marketing.



Customização de fantasias

Para as mamães que não têm tempo de fazerem as fantasias de seus filhos, uma dica é a Arranjos Express do Shopping Rio Claro. A operação cria e customiza fantasias incríveis, tudo para facilitar o dia a dia corrido das mulheres com filhos. Aproveite as atrações de carnaval do Shopping e traga os pequenos com as fantasias da Arranjo Express.

Confira abaixo a programação de atrações e o horário de funcionamento do Shopping Rio Claro durante o carnaval.



Programação de atrações gratuitas

De 25 a 28 de fevereiro

Bailinho de Carnaval com DJ, das 14h às 18h

Sábado, 25/2 – Das 14 às 18h, pintura facial e escultura em balão

Das 14h às 18h, Palhaço Jeca



Domingo, 26/2

Das 14h às 18h, pintura facial e escultura em balão

Das 14h às 18h, Palhaço Jeca



Segunda, 27/2

Das 14h às 18h, pintura facial e oficina de máscara de carnaval

Das 16h às 18h, presença do Homem de Ferro para sessão de fotos



Terça, 28/2

Das 14h às 18h, pintura facial e oficina de máscara de carnaval

Das 16h às 18h, presença do Homem Aranha para sessão de fotos.