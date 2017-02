Banda Capital Brazil anima Carnaval do Jardim Público

No sábado, domingo e terça-feira a festa acontece das 15 às 21 horas e na segunda-feira, das 18h30 às 22 horas. No repertório do Carnaval 2017, não vão faltar marchinhas, marcha Rancho, axé music, frevo, samba e sambas enredos tradicionais.

No próximo sábado tem início no Jardim Público de Rio Claro o Carnaval 2017, que reunirá espaço kids, distribuição de pipoca, algodão doce, apresentação de escolas de sambas e música da melhor qualidade. Serão quatro dias de festa e quem comandará o som será a banda Capital Brazil. O evento será realizado de sábado a terça-feira, sob a organização da Secretaria Municipal de Esportes e Turismo (Setur) em parceria com a União das Escolas de Samba da Cidade Azul (Uesca).

Com larga experiência no ramo musical, a banda Capital Brazil é de Rio Claro, mas tem em seu currículo passagens por diversas cidades da região e também na Capital. De acordo com o responsável pela banda, Afrânio José Litholdo, já são cerca de 20 anos agitando o público por diferentes localidades, como São Paulo, Rio Preto, Campinas, Limeira, Americana e Jundiaí.

No repertório do Carnaval 2017, não vão faltar marchinhas, como Máscara Negra e As Pastorinhas; axé music, frevo, samba e sambas enredos tradicionais. A Capital Brazil é composta por dez músicos, entre cantores, percussão, baixo, bateria, teclados, saxofone e trombone.



Serão quatro horas de apresentações diárias, entre os dias 25 a 28 de fevereiro, e a banda promete colocar todos para dançar e se divertir. “Sempre é uma grande responsabilidade subir ao palco e fazer a festa do público. Espero que todos aproveitem o repertório musical definido especialmente para o Carnaval de Rio Claro”, observa o responsável pela banda.

O Jardim Público terá Espaço Kids, passeios de trenzinho, música e apresentação das escolas de samba Grasifs-Voz do Morro, Unidos da Vila Alemã (UVA), A Casamba e Samuca.