Seminário no NAM falou sobre direitos das crianças e adolescentes

O objetivo da atividade, organizada pela Secretaria de Assistência Social realizada no NAM, foi discutir os direitos da criança e adolescente junto do Conselho Tutelar, e ressaltar a importância de atendimento social

“Sistema de garantia de direitos e de proteção social de crianças e adolescentes” foi tema de seminário realizado nesta semana em Rio Claro. Organizado pela prefeitura, por intermédio da Secretaria de Assistência Social, a atividade contou com apoio da Fundação Municipal de Saúde e Secretaria de Educação, e aconteceu no Núcleo Administrativo Municipal.

Na terça-feira (14) os trabalhos foram voltados a trabalhadores da rede do Sistema Único de Assistência Social (Suas). Na quarta-feira (15) o seminário foi direcionado a profissionais das redes municipal e estadual de ensino.



O objetivo foi discutir os direitos da criança e adolescente e a atuação do Conselho Tutelar, além de ressaltar a importância da rede de atendimento social.

As atividades foram orientadas pela assessoria de Políticas Públicas e consultora Gabriela Schreiner. Participaram profissionais de pedagogia, serviço social, saúde, defensoria pública e do terceiro setor, que puderam falar sobre os serviços ofertados pelo Conselho Tutelar, que é entidade encarregada de garantir os direitos das crianças e adolescentes.