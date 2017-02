Primeira e segunda parcelas do IPTU vencem em março  

As datas de vencimento da segunda parcela em diante devem ser observadas nas guias de pagamento.

Com a prorrogação do prazo de desconto na parcela única e na primeira parcela do IPTU de Rio Claro, que agora vencem no dia 10 de março, os contribuintes que optarem pelo parcelamento devem ficar atentos, pois em março vencerão a primeira e a segunda parcelas do imposto. Ou seja, quem for parcelar e quiser aproveitar o desconto de 3%, terá de pagar duas parcelas em março para não perder o prazo de desconto.

Os parcelamentos podem ser feitos em até 11 vezes. Não há prorrogação do prazo de pagamento da segunda parcela em diante, que vencem de março a dezembro em datas que devem ser conferidas nas guias de pagamento.

Quem paga as parcelas em dia tem 3% de desconto no valor de cada parcela. A parcela única vale desconto de 10% no valor total do carnê.