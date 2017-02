Prefeitura vai recuperar ponte em parceria com Aspacer

A ponte já tinha passado por reforma recente, mas em razão do grande tráfego de caminhões, precisa de nova intervenção.

Uma ponte no distrito de Assistência será recuperada em parceria da Aspacer (Associação Paulista das Cerâmicas de Revestimento) e prefeitura de Rio Claro. A decisão foi tomada em reunião realizada na tarde de sexta-feira (17) na sede da entidade, que providenciará as madeiras. “A prefeitura entrará com a mão de obra”, informa o secretário municipal de Obras, Paulo Roberto de Lima.

A ponte sobre o rio Corumbataí, feita em madeira, é muito utilizada por caminhões que transportam argila para as empresas cerâmicas. A expectativa é de que os trabalhos de reforma de sua estrutura sejam iniciados na primeira semana de março.

O prefeito João Teixeira Júnior, o Juninho da Padaria, elogiou a disposição dos ceramistas em colaborarem com a prefeitura. “É uma parceria que pode ser reproduzida em outras situações, trazendo benefícios para a comunidade”, observou.

Além da Aspacer, também irão participar as cerâmicas Delta, Embramaco, Majopar e Lef.

Dirigentes da Aspacer consideram de suma importância colaborar com o projeto e ressaltam que a postura da entidade sempre foi no sentido de aglutinar esforços para que as ações do setor cerâmico e de mineração sejam direcionadas para a melhoria da qualidade de vida da comunidade regional.

Da reunião de sexta-feira, participaram também Luís Fernando Quilici – diretor de relações institucionais e governamentais da Aspacer, Almir Guilherme – diretor executivo da Aspacer, Emílio Cerri – secretário municipal de agricultura, Ellen Rossit Sarti – diretora municipal de agricultura e Laurindo da Silva – representando a cerâmica Delta.