Prefeitura realiza limpeza em terreno do museu

O local estava em estado de abandono e era alvo de reclamações da comunidade. Nesta semana, serviços de limpeza acontecem também em praça na Bela Vista, Avenida Ulysses Guimarães, Avenida Nossa Senhora da Saúde, Avenida Ápia, aeroporto e Jardim Floridiana.

Equipes da prefeitura de Rio Claro vêm realizando trabalhos de limpeza e manutenção em várias áreas da cidade. Na quinta-feira (16), o terreno na Rua 7, ao lado do Museu Histórico e Pedagógico Amador Bueno da Veiga, recebeu serviço de corte de mato.

O local estava em estado de abandono e era alvo de reclamações da comunidade. “Pela altura do mato, o local não recebia o serviço há cerca de quatro meses”, observa Tadeu Olivetti, diretor de Parques e Jardins da Secretaria de Meio Ambiente.

“Estamos trabalhando na manutenção da cidade e nos empenhando para atender as solicitações enviadas pela população”, destaca o prefeito João Teixeira Júnior, o Juninho da Padaria, que esteve vistoriando o trabalho realizado no terreno do museu.

Serviços de limpeza, corte de mato e poda de grama, acontecem também em outras regiões da cidade, como na Bela Vista, que tem trabalho realizado na praça em frente à Unesp, na Avenida 24. Há equipes também na Avenida Ulysses Guimarães, Avenida Nossa Senhora da Saúde, Avenida Ápia e aeroporto. Já no Jardim Floridiana acontece limpeza em terrenos particulares.