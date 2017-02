Prefeitura busca apoio de governos federal e estadual para setor agrícola

O município solicitou que fossem doados veículos à Secretaria Municipal de Agricultura e também apoio para a implantação do projeto Casa do Mel, além de pleitear convênio para a execução de obras de recuperação de estradas rurais.

Com o objetivo de conseguir melhorias voltadas à área agrícola de Rio Claro, o prefeito João Teixeira Júnior, o Juninho da Padaria, reuniu-se na terça-feira (14), em São Paulo, com Francisco Jardim, chefe da Superintendência Federal de Agricultura no Estado de São Paulo.

Durante o encontro o município solicitou que fossem doados veículos à Secretaria Municipal de Agricultura e também apoio para a implantação do projeto Casa do Mel.

“Os veículos devem ser utilizados nos trabalhos desenvolvidos pelo Serviço de Inspeção Municipal e representariam importante reforço na realização dos serviços”, destaca Emílio Cerri, secretário municipal de Agricultura.

Jardim esteve em Rio Claro na semana passada, quando o município recebeu o selo do Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Sisbi). “Rio Claro foi a terceira cidade paulista a receber o selo Sisbi, o que abriu portas no Ministério”, observa o prefeito Juninho.



No que se refere à Casa do Mel, a Secretaria Municipal de Agricultura, em parceria com a Associação dos Apicultores de Rio Claro, desenvolveu o projeto, que engloba todo o processo da fabricação do mel, desde a retirada dos favos até a comercialização do produto. “O projeto está pronto, agora estamos buscando recursos financeiros para sua implantação”, explica Cerri. A fiscal federal Andrea Moura e o vice-prefeito Marco Antonio Bellagamba também participaram da reunião.

A agenda em São Paulo incluiu ainda reunião na Companhia de Desenvolvimento Agrícola de São Paulo (Codasp), com a participação do deputado estadual Aldo Demarchi.