Orlando de Pilla Filho: notável defensor dos Direitos Humanos

Orlando de Pilla Filho, falecido na última quinta feira, foi advogado e cidadão corajoso, envolveu-se com o estudo e a práxis dos Direitos Humanos. Conhecida como ninguém as normas internacionais e internas relacionadas ao tema. Incansavelmente explicava a importância do tema, ao mesmo tempo em que buscava desmistificar a premissa equivocada de que a proteção aos direitos humanos se confundia com a proteção a delinquentes, em desprestígio ao cidadão de bem.

Longe disso, Pilla gritava aos quatro cantos a importância de se conhecer e compreender os direitos da pessoa humana assegurados na Constituição Cidadã de 1988. Lutava, por exemplo, para garantir proteção às vítimas de violência doméstica. Oficiava aqui e acolá para assegurar o mínimo de dignidade aos excluídos e menos favorecidos. Recepcionava na OAB advogados, entidades e cidadãos carregados de denúncias para serem endereçadas às autoridades competentes.

O Roteiro Procedimental de Direitos Humanos de autoria do Dr. Pilla trouxe modelo eficiente de gestão alinhado com o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Os projetos e discursos de Pilla sempre se pautaram na preocupação de como se acionar e fazer com que as políticas públicas sociais funcionassem a contento, de forma protetiva e de promoção dos direitos constitucionalmente garantidos, além daqueles previstos em pactos, tratados, protocolos, convenções e cartas dos quais o Brasil é signatário.

Em Rio Claro Pilla criou o núcleo do advogado (NAPAD), instrumento para que os profissionais encaminhassem denúncias envolvendo a violação aos direito humanos. Criou o núcleo de entidades Civis (NAPEC), pelas quais Miraterra, AJA, UDAM, Sociedade do Bem Comum, Integração Racial, Casa de Nossa Senhora, CREAS, Faculdade de Direito, Administração, Ciências Contábeis e de Assistente Social das Claretianas, Faculdade/Direito de Catanduva, Faculdade Asser, Faculdade Anhanguera, Banco de Sangue da Sta. Casa, Presídios de Itirapina, dentre outras, promoveram atos, postularam providências, apresentaram denúncias no sentido de se fazer valer a proteção aos direitos humanos nas mais variadas ocorrências do cotidiano. O núcleo de atendimento ao cidadão comum (NAPES) recepcionou inúmeras denúncias e promoveu os encaminhamentos necessários aos órgãos públicos nacionais e internacionais.

Em 2015 o Dr. Pilla recebeu a Medalha de Honra ao Mérito “Zumbi dos Palmares”, concedida pela Câmara Municipal de Rio Claro. Pilla fez compreender aos advogados e cidadãos rio-clarenses a abrangência e relevância dos direitos humanos e a necessidade de combate a todo ato violador da dignidade e direitos fundamentais do ser humano, afrontosos aos princípios universais.

Criticado injustamente pelos mais incautos, fez ver que cuidar dos direitos humanos é da essência da verdadeira Cidadania.

Com a descentralização da Comissão de Direitos Humanos e instalação do comando regional, o Dr. Pilla assumiu o cargo de coordenador regional da Seccional Paulista, por indicação do próprio Presidente da OAB/SP, Marcos da Costa, em reconhecimento a tudo o que fez à frente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Rio Claro, coroando o trabalho iniciado na 4ª Subseção de Rio Claro na gestão 2007/2009, oxigenada nas gestões 2010/2012 e 2013/2015.

Outras subseções do Estado já vinham adotando o Roteiro Procedimental criado por Pilla. Espera-se que outros Estados também adotem, em prestígio à proteção dos Direitos Fundamentais.

Enfim, Pilla deixou importantíssimo legado à Cidadania. Como poucos, soube bem carregar a dura responsabilidade de discutir na essência os Direitos Humanos e sua proteção universal.

Insubstituível no seu conhecimento e maneira de tratar o tema, a Comissão de Direitos Humanos da OAB Rio Claro e a Coordenação Regional da OAB/SP estão órfãs do maestro Pilla. Porém, a Sinfonia que compôs permanecerá perene nas mãos de quem vier a reger os desígnios da divulgação e proteção dos direitos universais e, principalmente, dos direitos da pessoa humana.

William Nagib Filho – Advogado