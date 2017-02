Fundação de Saúde fala sobre DST’s a gestores da Whirlpool

Um dos focos da capacitação foram os esforços do município no combate às Doenças Sexualmente Transmissíveis e a importância do incentivo aos exames para diagnóstico, além do combate à discriminação

Com palestras e dinâmicas de grupo a Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro ministrou capacitação em saúde a funcionários da Whirlpool. As atividades foram comandadas pelo Serviço Especializado em Prevenção e Assistência (Sepa) e pelo Núcleo de Educação em Saúde, Treinamento e Desenvolvimento (NESTD). As orientações foram dirigidas a gestores de áreas de produção e dos setores administrativo e ambulatorial da empresa.

Um dos focos da capacitação foram os esforços do município no combate às Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST’s). A Fundação de Saúde ressaltou a importância do incentivo aos exames para diagnóstico dessas patologias e também do combate à discriminação a pessoas com essas enfermidades.

“O carnaval está chegando e, com ele, existe uma necessidade de reforço na orientação para que as pessoas a redobrarem os cuidados em relação às DST’s”, destaca a coordenadora do Sepa, Neide Heloisa Outeiro Pinto. “Parcerias como essa com a Whirlpool e outras empresas de Rio Claro são de fundamental importância para que a informação e a conscientização atinjam número maior de pessoas”, completa.