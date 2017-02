Faleceu João Teixeira, pai do prefeito Juninho

Pai do prefeito Juninho da Padaria, João tinha 88 anos, era natural de Ipeúna e mudou-se ainda moço para Rio Claro. Trabalhou como jardineiro e barbeiro, e aposentou-se no início da década de 90 como vigia patrimonial da prefeitura, tendo atuado principalmente no antigo Quadrado e no Centro Cultural.

Estimado pelos amigos, era muito conhecido na cidade, especialmente na região Sul, onde residiu na Avenida 19 e depois na Rua 15.

João Teixeira era casado com Maria José Teixeira e deixou os filhos João Teixeira Júnior casado com Paula Silveira, Jander casado com Alessandra Esteves, Deuseli casada com Moacir Stencio, Elaine Roseli viúva de Ivair Montezeli, e Jean Carlos e Jonas solteiros.

Deixou também os netos Rafael, William, Hadnam, Tainara, Giovana, Estéfani e André Luis.

Seu corpo foi velado no Velório Municipal e o sepultamento aconteceu as 17 horas desse sábado, no Cemitério Municipal de Rio Claro.