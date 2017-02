Extinção da Fundação Ulysses permitirá criação de creche para 200 crianças

Projeto do prefeito Juninho encaminhado à Câmara Municipal prevê a extinção da entidade, o que resultaria na economia de quase R$ 3 milhões ao município e na criação de uma creche para atender cerca de 200 crianças.

O prédio da Fundação Ulysses Guimarães localizado no Núcleo Administrativo Municipal (NAM) poderá ser transformado numa creche municipal, caso o projeto de extinção entidade, em tramitação na Câmara Municipal, seja aprovado pelos vereadores. A informação foi anunciada nessa sexta-feira (17) pelo prefeito João Teixeira Júnior, o Juninho da Padaria. A unidade de ensino terá capacidade para atender 204 crianças, sendo 24 em período integral, reduzindo a lista de espera nessa modalidade de ensino.



A Fundação Ulysses Guimarães é motivo de constantes reclamações da comunidade, que questiona basicamente a real finalidade da fundação e os altos custos para manter os diretores e presidente, já que os salários consomem quase todo o orçamento da entidade. O Ministério Público também já se manifestou neste mesmo sentido.

Além disso, o Ministério Público está cobrando providências do município para a abertura de novas vagas em creches na rede municipal. “Como as atuais creches já estão com capacidade máxima, a única alternativa da prefeitura é abrir novas unidades educacionais”, explica o secretário de Educação, Adriano Moreira.

Juninho e o secretário Moreira vistoriaram o imóvel na sexta-feira (17) para verificar a possibilidade da instalação da creche. Se a Fundação for extinta, o prédio passará por algumas adaptações para receber as crianças. Em homenagem à memória e trajetória política do deputado Ulysses Guimarães, a nova escola terá o seu nome. Ulysses comandou a elaboração da Constituição Cidadã de 1988, considerada um marco da cidadania e dos direito humanos ao garantir avanços significativos para a população, entre eles os direitos da criança e do adolescente.

O acervo da Fundação Ulysses também será preservado. A secretária de Cultura, Daniela Ferraz, informou que está procurando um espaço adequado para abrigar o material.

Juninho acredita que a iniciativa atenderá um anseio da comunidade. “Sempre estive próximo da população e sei da angústia das mães que precisam trabalhar e não têm onde deixar os filhos porque o número de vagas na rede municipal é insuficiente”, comenta o prefeito. “A comunidade terá um enorme benefício com a extinção da Fundação Ulysses e a criação da creche, pois vamos preservar a memória do deputado e abrir mais vagas para nossas crianças”, acrescenta.

Essa é mais uma iniciativa da administração municipal para ampliar o número de vagas de creche na rede municipal de ensino. A prefeitura iniciou processo para a recuperação dos projetos de construção de três creches em parceria com o governo federal, com a criação de 360 vagas. O município também trabalha para instalar uma creche com 150 vagas no prédio do Instituto Federal de Educação e tenta retomar a construção de uma unidade na região dos bairros Terra Nova e Jardim Novo, também com 150 vagas.