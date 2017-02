Definidas, Comissões Permanentes recebem 20 projetos no Legislativo

Assinada pelo prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria, a proposta traz na sua justificativa a necessidade do gestor público, neste momento de crise econômica no país, buscar mecanismos para aumentar a arrecadação bem como cortar os gastos possíveis que não influam diretamente na melhor prestação dos serviços públicos aos cidadãos.

Na avaliação do novo governo, em que pese o reconhecimento da importância para todo o país do cidadão rio-clarense Ulysses Guimarães, merecedor de homenagens, “fato é que numa análise técnica, social, administrativa e financeira, a existência da fundação pública criada no município, que leva seu nome, apesar de existir a 16 anos, até a presente data não logrou êxito em atingir os objetivos que justificaram a sua criação.

O Executivo expõe ainda que os trabalhos desenvolvidos pela Fundação Ulysses Guimarães são objetos de questionamento judicial pelo Ministério Público exatamente por entender que não se justifica a existência de toda uma estrutura funcional preenchida exclusivamente por servidores lotados em comissão onerando os cofres municipais.

A inclusão da Associação Paulista das Cerâmicas de Revestimento, a Aspacer, no Conselho de Desenvolvimento Urbano, o CDU, e no Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, o Condema, foi proposta pelo prefeito o Juninho da Padaria, através de dois projetos (3/2017 e 4/2017) que deram entrada na sessão ordinária do último dia 13.

Nas apresentações das propostas, o prefeito cita que a Aspacer conta com atuação de destaque no cenário industrial por conta do setor minerário sendo assim relevante sua participação nas discussões ocorridas no âmbito dos conselhos municipais em suas funções consultivas e deliberativas. Os projetos foram enviados para as Comissões Permanentes do Legislativo.

Também de autoria do Executivo, tramita na Câmara o Projeto 18/2017 que institui a Feira do Produtor Rural, denominada de Feira Corujão, a ser realizada via Secretaria Municipal de Agricultura na Rua 3-A no Espaço Livre da Vila Martins.

Outros projetos que deram entrada no Legislativo, na última segunda-feira, 13, levam as assinaturas de vereadores. O presidente da Casa, André Godoy (DEM) apresentou o Projeto 15/2017 que institui no município o programa Adote um Leito Hospital. A proposta estabelece que a adoção do leito hospitalar pode ocorrer através de doações realizadas mediante ao levantamento de custos gerais de uma enfermaria ou UTI, efetuados pelo diretor de cada unidade hospitalar.