Vereador fiscaliza obras de recuperação da vicinal de Ajapi

O parlamentar trabalha para viabilizar melhorias em toda a extensão da pista, que faz a interligação com a zona urbana de Rio Claro e é um importante corredor de escoamento do agronegócio.

Além do recapeamento parcial da pista, as ações implementadas pela frente de trabalho criada pela Secretaria Municipal de Obras incluem limpeza nas laterais, uma operação tapa-buracos e a retificação de pontos de aquaplanagem, que em dias chuvosos podem deixar os veículos fora de controle e elevar o risco de acidentes.

Após destacar o empenho do novo governo municipal que, de forma emergencial e apesar das dificuldades financeiras encontradas, trabalha para melhorar as condições da vicinal, o vereador revela que atua para conseguir a liberação de verbas através de emendas parlamentares para recuperação integral da estrada, marcada pela incidência de acidentes graves e que deve incluir melhorias na sinalização.

“Como agente político mais próximo da população, além de apontar os problemas que trazem transtornos à população e reivindicar sua solução, o vereador tem por obrigação fiscalizar a execução dos serviços solicitados e buscar alternativas para que as benfeitorias sejam permanentes” – destaca Paulo Guedes.