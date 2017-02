Sábado tem mutirão contra o Aedes no Grande Cervezão

Os agentes de saúde visitarão casas em dupla usando uniforme e identificados com crachá. Caminhão cata bagulho recolherá móveis velhos, materiais inservíveis, pneus, garrafas vazias e outros potenciais criadouros do mosquito.

Após dois dias de ação contra o Aedes aegypti no cemitério municipal, Rio Claro realiza neste sábado (18) mais um mutirão contra o mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus. A operação acontece na região do Grande Cervezão, a mais populosa do município. A Fundação Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente comandam a ação.

De acordo com a chefe de combate a endemias da Vigilância Epidemiológica de Rio Claro, Maria Julia Guarnieri, cerca de 80 agentes de saúde percorrerão o Grande Cervezão. “Como em todos os mutirões, os agentes visitarão as residências em dupla, usando uniforme e identificados com crachá”, explica.

A equipe do caminhão cata bagulho, da Secretaria de Meio Ambiente, recolherá móveis velhos, materiais inservíveis, pneus, garrafas vazias e outros potenciais criadouros do mosquito.

Em ação similar, a Fundação de Saúde e as secretarias de Meio Ambiente e a de Administração realizaram esforço conjunto para eliminar possíveis criadouros no cemitério municipal nessa quinta e sexta-feira.

Mais de 10 mil túmulos foram vistoriados, milhares de vasos e pratos receberam areia e muito descarte foi recolhido do local. “Estamos atuando firme na prevenção e pedimos que a comunidade ajude a eliminar os criadouros, pois não podemos dar trégua ao Aedes”, comenta o prefeito João Teixeira Júnior, o Juninho da Padaria, que acompanhou parte do mutirão no cemitério nessa sexta-feira.

De acordo com os números mais recentes da Fundação Municipal de Saúde, Rio Claro contabiliza desde o início do ano um caso de dengue e nenhum caso de chikungunya ou de zika vírus.

A operação contra o Aedes aegypti neste sábado no Grande Cervezão faz parte do segundo mutirão regional organizado pela emissora de televisão EPTV, de São Carlos. Ao todo, 23 municípios da região participam da iniciativa.