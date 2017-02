Rio Claro realiza Conferência da Saúde da Mulher sábado no NAM

Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Mulheres é tema central da discussão.

Após 23 plenárias realizadas ao longo de janeiro e na primeira quinzena de fevereiro, será realizada neste sábado (18) em Rio Claro a Conferência Municipal de Saúde da Mulher. O evento é organizado pelo Conselho Municipal de Saúde em conjunto com a Fundação de Saúde.

A conferência terá início às 8 horas, no auditório do NAM (Núcleo Administrativo Municipal), na rua Dr. Elói Chaves, 342 (antiga Rua 6), Alto do Santana. O evento é aberto ao público. Após o credenciamento dos participantes, acontece a abertura das atividades, às 8h30.

Às 9 horas haverá palestra com Stela Pedreira, médica e integrante do Conselho Estadual de Saúde. Às 10 horas será iniciada a formação dos grupos de discussão. Os debates acontecem até o meio-dia. Às 13h30 acontecerá a plenária final e, às 16 horas, a eleição dos delegados que irão representar Rio Claro na conferência estadual. Terão direito a voto os delegados, previamente credenciados.



Conferências

As conferências municipais na área de saúde são fundamentais como base de discussões para as etapas estadual e nacional.

A Conferência Municipal tem como objetivo discutir a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Mulheres.

Os eixos temáticos deste ano são o papel do estado no desenvolvimento socioeconômico e ambiental e seus reflexos na vida e na saúde das mulheres; o mundo do trabalho e suas consequências na vida e na saúde das mulheres; vulnerabilidades e equidade na vida e na saúde das mulheres; as políticas públicas para as mulheres e a participação social.

“Vamos discutir as propostas para garantir a integridade e a equidade da saúde da mulher nos mais diversos setores. Esperamos muito a participação de todos, principalmente das mulheres”, afirma José Domingos de Almeida, presidente do Conselho Municipal de Saúde de Rio Claro. “O que for discutido aqui pode virar política pública de Saúde em âmbito nacional”, completa.

A atividade abrange discussões voltadas a vários segmentos da população, como a comunidade negra, a comunidade LGBT, pessoas em situação de rua, e outros.