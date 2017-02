Rio Claro prorroga pagamento de IPTU com desconto para 10 de março

No caso de parcelamento, o desconto é de 3% para cada parcela paga em dia. Prefeitura busca parcerias para ampliar número de bancos que recebem o IPTU.

Os contribuintes de Rio Claro ganharam mais tempo para aproveitar o desconto no pagamento da parcela única e da primeira parcela do IPTU. O vencimento, que seria nesta semana, foi prorrogado pela prefeitura para o dia 10 de março. “Tomamos a decisão para ampliar a oportunidade dos contribuintes economizarem no pagamento do IPTU”, comenta o prefeito João Teixeira Júnior, o Juninho da Padaria. O prazo para o pedido de isenção de IPTU também foi prorrogado até 10 de março.

Até agora, os pagamentos devem ser feitos apenas na Caixa Federal ou nas casas lotéricas. A prefeitura, porém, quer ampliar as opções aos contribuintes e vem trabalhando nesse sentido desde o mês passado, quando teve início a nova administração. Uma das dificuldades deste ano está no fato do governo anterior não ter fechado acordo com outras entidades bancárias para receberem o IPTU 2017. “Houve pouco tempo hábil para organizar o IPTU deste ano”, esclarece o secretário de Finanças, Gilmar Dietrich.

Para facilitar aos contribuintes, os valores que constam nas guias de pagamento do carnê já incluem os descontos. Assim, a comunidade não precisa calcular o abatimento.

A parcela única paga no prazo garante 10% de desconto no valor total do carnê. No caso de parcelamento, o desconto é de 3% para cada parcela paga em dia.

Ao todo foram impressos 94.500 carnês. Os Correios finalizaram a entrega dos boletos nesta semana. “Os Correios fizeram um ótimo trabalho”, destaca Dietrich. “Esse fato, combinado com a ampliação do prazo, permite que a comunidade evite filas, desde que não deixe o pagamento para a última hora”, acrescenta.

Já na primeira quinzena de janeiro a parcela única e as 11 parcelas do IPTU 2017 de Rio Claro foram disponibilizadas no site da prefeitura, no endereço www.rioclaro.sp.gov.br/iptu2017. Para o acesso à guia de recolhimento é preciso ter em mãos o código reduzido ou a referência cadastral do imóvel, que são encontrados nos carnês anteriores de IPTU.