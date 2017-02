Projeto Produza Bem é apresentado em RC

Projeto Produza Bem foi apresentado com resultados positivos pela Secretaria de Agricultura a dezenas de produtores rurais de Rio Claro e região. Proposta pretende auxiliar o produtor a melhorar a genética de seu rebanho através de inseminação artificial, vacinação e exames de brucelose e tuberculose.

A Secretaria Municipal de Agricultura prepara a implantação de projeto inovador no município para promover o melhoramento genético de gado bovino, através de inseminação artificial. A primeira reunião nesse sentido foi realizada na noite de quarta-feira (15) com a presença de dezenas de produtores rurais de Rio Claro e região. O Projeto Produza Bem (PPB) foi apresentado aos produtores com o objetivo de angariar apoio para sua implementação em Rio Claro.

Emilio Cerri, secretário de Agricultura, comenta que o projeto foi muito bem recebido pelos produtores. Ele explica que o PPB já foi implantado com sucesso em outros municípios e agora a ideia está sendo trazida para Rio Claro. “Estamos tomando providências para que o projeto seja implantando mais breve possível, tendo em vista os benefícios que trará ao produtor rural, com a redução de prejuízos e o aumento da rentabilidade”, afirma.

O prefeito João Teixeira Júnior, o Juninho da Padaria, reforçou o apoio da administração municipal a propostas que visem incentivar o agronegócio. “Projetos que ajudem o pequeno produtor a incrementar seus negócios e aumentar a produção contam com nosso apoio”, disse. Essa opinião também é compartilhada pelo presidente da Câmara, André Godoy. “Propostas que estimulem a produção agrícola terá o suporte dos vereadores”, destacou.

O Produza Bem foi idealizado pelo médico veterinário, José Ricardo Cornachione, funcionário da Secretaria de Agricultura. Ele considerou que o evento de apresentação superou as expectativas diante das manifestações entre os participantes. “Muitos produtores demonstraram interesse e ficaram convencidos da eficácia do projeto”, comenta.

Estudante de medicina veterinária e produtor rural, Glauber Melo, teve boa impressão do projeto. “Acredito que a proposta será benéfica para o pequeno e médio produtor que sofrem com falta de apoio, verba e estrutura”, avalia. João Antônio Tonon também considerou bom o projeto apresentado. Segundo ele, o pequeno produtor enfrenta muitas dificuldades e toda proposta de apoio é válida e bem-vinda.



Iniciante como produtor rural, Cláudio Tadeu Gonçalves Ferreira, avaliou como “interessante” o projeto da secretaria. Segundo ele, a iniciativa irá ajudar o pequeno produtor principalmente aqueles que, como ele, não tem experiência na área e precisam de auxílio para desenvolver seu negócio.

O próximo passo para viabilizar a implantação do projeto no município é captar recursos para montar a estrutura de atendimento aos participantes.