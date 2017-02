Procurado pela justiça é detido pela Equipe canil da GC

Na tarde de quarta-feira 15/02/2017, por volta das 15h50, a viatura 4.36 Canil da Guarda Civil com os GCMs Edison e Henrique, em patrulhamento pela Av.12 x Rua 4, no Jardim Brasília, avistaram dois indivíduos na via pública em atitude suspeita. A equipe abordou os mesmos, sendo, F.C.P.B., 17 anos e A.E.S.S., 20 anos, com esse foi encontrado a quantia de R$ 72,00 em espécie. Como o local já é conhecido nos meios policiais como ponto de tráfico, a equipe utilizou os cães de faro Átila e Thor, e após buscas pelas imediações foi encontrado 23 trouxas contendo maconha, pesando 47 gramas. Os indivíduos foram apresentados na DISE, onde foi elaborado o RDO n° 32/2017, natureza Ato Infracional/Tráfico de Entorpecentes e RO/GCM n° 271/2017. Já contra A.E.S.S., havia um mandado de prisão a ser cumprido e ficou à disposição da justiça..