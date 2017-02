Prefeitura abre inscrições para programa Pró Jovem

Programa Pró-jovem da Secretaria de Assistência Social oferece aulas de percussão, informática básica, artesanato, práticas socioeducativas e esportes como vôlei, tênis de mesa, futebol, basquete e natação, além de capacitação em hidráulica e elétrica

O programa é voltado a adolescentes de 15 a 17 anos, e oferece lazer, esporte, cultura e capacitação como meio de inserção social.

As inscrições acontecem na Rua 2, 3317, perto do Lago Azul, na Vila Operária. Além das atividades, o programa oferece aos adolescentes alimentação e transporte.

Entre as atividades desenvolvidas estão aulas de percussão, informática básica, artesanato, práticas socioeducativas e esportes como vôlei, tênis de mesa, futebol, basquete e natação. Ao longo do ano também são realizadas várias excursões.

O programa Pró-jovem ainda organiza cursos profissionalizantes. Capacitação nas áreas de hidráulica e elétrica acontece a partir de parceria com a empresa Tigre.