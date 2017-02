Prefeito recebe deputado Ricardo Izar

O deputado federal Ricardo Izar (PP-SP) visitou Rio Claro na sexta-feira (10). O parlamentar se reuniu com o prefeito João Teixeira Júnior, o Juninho da Padaria, para discutir a possibilidade de destinação de recursos para o município por meio de emenda parlamentar. A vereadora Maria do Carmo Guilherme (PMDB) e o presidente do PR de Rio Claro, Marco Peres, também participaram do encontro no paço municipal.

Juninho ressaltou a importância de receber a visita de parlamentares que tiveram votos em Rio Claro e levam para Brasília ou ao governo estadual os pleitos da cidade. Maria do Carmo solicitou ao deputado pedido de emenda no valor de R$ 500 mil para o recapeamento da estrada vicinal Nicolau Marotti, que liga Rio Claro ao distrito de Ajapi.

O prefeito informou a Izar que a prefeitura está fazendo uma operação emergencial na pista, com tapa buracos e limpeza, e precisa de recursos para recapear a via. O prefeito também pediu atenção especial do deputado para as áreas de saúde e agricultura. “Temos 37 mil procedimentos a serem feitos na saúde, são pessoas à espera de exames, consultas e cirurgias e precisamos resolver essa situação”, disse. Para ele, é preciso ser feito um trabalho conjunto do poder público para que os impostos pagos sejam revertidos em benefícios para a população.