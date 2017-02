Parlamentar quer recuperar praça esportiva de Ferraz

Recuperar as áreas de lazer e educação para proporcionar à comunidade a utilização com segurança de forma adequada. Com este objetivo, o vereador Rafael Andreeta vistoria praças esportivas e locais destinados ao lazer para averiguar as condições que se encontram.

Na semana passada, o vereador esteve no Conjunto Poliesportivo Roberto Moretti, em Ferraz, onde constatou a necessidade de atenção por parte do poder público. Em contato com pais e responsáveis, o mesmo confirmou que se faz necessária a obra para aumentar a altura do muro da escola e desta forma garantir a segurança a alunos, educadores e funcionários.

Da mesma forma, Rafael Andreeta apurou que a quadra poliesportiva encontra-se em má conservação da pintura, e é necessário fazer a recuperação do aro da tabela de basquete, entre outras melhorias são reivindicadas pelas famílias que moram no distrito.

Na visita, o vereador constatou também que os serviços de corte de grama e limpeza do local são realizados por funcionários públicos que moram no distrito. “Através de requerimento, vou solicitar à administração municipal que recupera esta, que é uma importante área de lazer para o distrito”, afirma Andreeta.