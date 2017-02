Parlamentar defende implantação de creche no antigo prédio da Telesp no bairro do Estádio

Através de requerimento, aprovado por unanimidade pela Câmara Municipal na sessão ordinária da última segunda-feira, 13, o vereador solicita atenção especial no bairro do Estádio.

De acordo com a proposta apresentada Andreeta, o município deixaria de arcar com a despesa referente a aluguel de creche que funciona no bairro do Estádio e as atividades da mesma seriam transferidos para o antigo prédio da Telesp que encontra-se desativado há muito tempo no bairro.

“A creche existente hoje no bairro do Estádio atende a um número pequeno de crianças. No antigo prédio da Telesp, o número de vagas seria bem maior”, enfatiza o parlamentar. “Neste momento em que muitas famílias precisam de creches para que mães e responsáveis possam trabalhar temos de buscar alternativas. Essa é uma que avalio ser viável”, acrescentou.

Em seu gabinete, no terceiro andar do Paço Municipal, Andreeta foi procurado por muitas mães que relataram dificuldades. Segundo ele apurou, há situações em que elas deixam seus filhos com vizinhos porém existem casos mais críticos. “Para trabalhar, muitas mães, sem alternativa, deixam filhos menores sob o cuidado de maiores. Outras correm o risco de pedir a conta para cuidar dos menores”, pontua o vereador ao alertar as autoridades para a gravidade do problema.