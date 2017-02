Matinês no Jardim Público garantem diversão gratuita no Carnaval

Carnaval terá Espaço Kids, passeios de trenzinho, música e apresentação das escolas de samba. No sábado, domingo e terça-feira o evento acontece das 15 às 21 horas e na segunda-feira, das 18h30 às 22 horas.

Quem pretende se divertir no Carnaval, encontrar amigos, reunir a família, curtir antigas marchinhas e sambas enredos não poderá ficar de fora do Carnaval 2017. O evento, que acontece nos próximos dias 25, 26, 27 e 28 de fevereiro, no Jardim Público, é organizado pela Secretaria Municipal de Esportes e Turismo (Setur) em parceria com a União das Escolas de Samba da Cidade Azul (Uesca).

Diversas atrações integram a programação carnavalesca que, esse ano, será concentrada na praça central. Para que os pais aproveitem as atividades e as crianças possam também se divertir, o evento terá Espaço Kids com monitores. Entre outros brinquedos, o local reunirá cama elástica e escorregador gigante, haverá ainda pipoca e algodão doce.

A criançada poderá também participar do passeio de trenzinho, que contará com dois itinerários: no período da tarde segue até o Clube de Cavaleiros, na Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade e, à noite, o passeio seguirá até o Boulevard dos Jardins. E o que é melhor, as atividades serão totalmente gratuitas. Além disso, o Carnaval 2017 terá ampla área de alimentação, que estará sob a coordenação da Uesca.

Já animação musical ficará a cargo da Banda Capital Brasil, que atua há 22 anos no setor levando muita alegria e diversão ao público. No repertório do evento em Rio Claro, não vão faltar tradicionais marchinhas, marcha Rancho como, por exemplo, Máscara Negra e As Pastorinhas; axé music, frevo e muito samba enredo, antigos e atuais.

As escolas de samba também estarão presentes no evento. A cada dia o público poderá conferir a apresentação das baterias e pavilhões das agremiações. No sábado (25), quem sobe ao palco é a escola Samuca; no domingo (26) será a vez de A Casamba; segunda-feira (27) o público confere Unidos da Vila Alemã – UVA; e na terça-feira (28) bateria da Grasifs – Voz do Morro.

Serão quatro dias de muita alegria e diversão. Para o titular da Setur, Ronald Penteado, o evento tem como objetivo principal proporcionar momentos de descontração para a família. “Por isso, a programação conta com atrações musicais e área infantil”, enfatiza o secretário.