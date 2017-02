LUZES DA CIDADE: CARIDADE

Augusto Hofling

Paulo, escrevia cartas aos irmãos de vários lugares e nelas ele revelava o quanto o evangelho de Jesus Cristo o transformara: de perseguidor dos primeiros cristãos em líder da causa que transformara sua própria pessoa em conselheiro dos irmãos não só do lugar onde habitava como de outros de regiões distantes. Na carta que escreve aos irmãos de Corinto, cidade que se desenvolvera na região mais ao sul da Grécia, que chegou a rivalizar-se com Atenas e Esparta, mas foi destruída pelos romanos no ano l46 a.C, portanto passara a pertencer ao Império romano. Em Corinto havia habitantes que aceitaram o cristianismo e Paulo escreveu carta àquele povo dando orientações e conselhos que foram preservados até hoje pelo seu valor doutrinário, constituindo-se em parte importante do Novo Testamento bíblico. Ali ele aconselha aos irmãos em Cristo: “Todas vossas coisas sejam feitas com caridade.” Os irmãos locais procuravam assistir aos necessitados, coisa que sempre foi difícil para aqueles que têm problemas com sua própria sobrevivência. Entretanto a caridade existia! Para aqueles que queiram verificar este fato basta procurar na Epístola de Paulo aos Corintios: 15 e 16 Como vêem a caridade sempre deve existir entre os irmãos e mesmo para com aqueles que pertencem a outros grupos religiosos. A prática da caridade é base e o sinal do verdadeiro cristianismo. A última coisa que pode desaparecer na face da terra é o amor solidário. Existem vários grupos religiosos pregando o evangelho, todos eles devem ser respeitados, o simples fato de qualquer designação religiosa cristã perseguir a outra já demonstra ausência de cristianismo. Uma revista “Seleções” trouxe um artigo de um fato que aconteceu durante a guerra Estados Unidos e Japão, quando um grupo de combate americano foi obrigado a se render e acabou ele sendo colocado num campo de concentração. As condições de vida eram péssimas e os prisioneiros viraram verdadeiros farrapos humanos de forma que ficavam doentes, até morriam. Um desses prisioneiros passou a auxiliar os companheiros e o exemplo contaminou os outros que partiram para praticar solidariedade. Os próprios guardas do Campo admiraram tal fato e melhoraram também o tratamento. Aquilo foi causa da salvação daqueles pobres homens, suportaram a cadeia até o término do conflito, quando voltaram para suas casas.