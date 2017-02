Dezesseis novos soldados são recepcionados pela Polícia Militar em Rio Claro

Apresentaram-se na manhã dessa segunda-feira (13), no Trigésimo Sétimo Batalhão de Polícia Militar do Interior, sediado em Rio Claro/SP, 16 novos Policiais Militares, que encerraram recentemente o curso de Formação de Soldados.

Os policiais serão distribuídos nas respectivas Companhias, que compõe a área do Batalhão, onde assumirão as suas funções, servindo e protegendo a comunidade.