Conselho Municipal do Idoso realiza primeira reunião

Na pauta do encontro, entre os diversos assuntos debatidos, está a necessidade de parceria entre os diferentes segmentos da comunidade na busca pela valorização e promoção da qualidade de vida dos idosos ipeunenses.

Durante a reunião, a gestora do CRAS Giseli Spigolon, falou sobre a necessidade uma integração entre as diferentes organizações existentes no município que atuam junto à terceira idade. “Preocupa-nos a situação do idoso que já está em declínio de saúde e que muitas vezes acaba excluído não só das atividades físicas, mas principalmente sociais. Como órgão de assistência social fazemos as visitas técnicas, mas precisávamos de um olhar mais humano, amistoso, mais próximo do idoso e sua família”, avalia.

Regina Margarido, pastora da Igreja do Evangelho Quadrangular de Ipeúna, apresentou o Projeto Abraão, que consiste num grupo de membros da igreja que, semanalmente se divide para visitar os idosos. “Todas as segundas-feiras à noite os grupos visitam idosos da comunidade em geral”, explicou. De acordo com o vereador João Margarido, filho da pastora Regina, Nestas visitas o grupo se coloca à disposição do idoso para ouvi-lo, auxiliar em alguma atividade ou mesmo suprir alguma necessidade mais urgente, com a doação de alimentos, medicamentos, fraldas geriátricas, entre outras, arrecadadas junto aos membros do grupo e também da igreja.

O secretário municipal de Saúde Jordano Zanoni apresentou os serviços oferecidos por meio da Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social e também números relativos à faixa etária em questão e propôs a troca de informações para um atendimento e atingimento das necessidades dos idosos. “Acredito que se nos unirmos, se houver uma troca de informações mais efetiva poderemos contribuir muito mais para o bem-estar dos idosos”, comentou.

A presidente do CMI Amanda Ramos Braga reforçou a importância de mobilizar as secretarias, entidades e organizações que atuam junto aos idosos e destacou a iniciativa da ONG “Amigos do Aprender”, que tem por objetivo divulgar os projetos de esporte, cultura e lazer, aumentando a participação e interesse de todos. Após a apresentação de um vídeo sobre a ONG, Kelvym Stanley explicou que a “Amigos do Aprender” quer incluir os idosos em suas atividades.

Diante das diversas sugestões apresentadas na reunião, ficou decidido que os representantes do CMI farão uma reunião extraordinária, a ser agendada e divulgada, antes da próxima reunião ordinária, a fim de definir as ações que deverão ser desenvolvidas ao longo do ano. Ainda durante a reunião, foram apresentadas as ações realizadas referentes aos assuntos apresentados na última reunião do CMI em 2016.

Também estiveram presentes à reunião, a vice-prefeita Doroti Zem, o vereador Jaime Loyola, Verônica Boer, Horaci Silva, Leonor Barros, Enedina Pedroso.

O CMI é o órgão de representação e de interlocução dos idosos junto à comunidade e aos poderes públicos, composto por oito conselheiros titulares e oito suplentes, incluindo representantes do Poder Executivo e das áreas de assistência social, educação e saúde; além de representantes de entidades religiosas e da Terceira Idade. As reuniões do Conselho são bimestrais. Mais informações sobre as atividades que envolvem o Conselho entre em contato através do telefone 3537.1379.