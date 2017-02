Câmara aprova requerimento para ampliação do programa “Dê o sinal à vida”

A ampliação prevê a instalação de placas indicativas nas faixas de pedestres em frente às escolas, igrejas, empresas, Unidades Básicas de Saúde e outros locais com grande fluxo de pedestres.

O requerimento de autoria do parlamentar que solicitada da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, a instalação das placas com a mensagem “Dê o Sinal à Vida”, foi aprovado por unanimidade pelo plenário da Casa durante a sessão ordinária da última segunda-feira (13).

Para o vereador, o maior problema enfrentado em relação ao trânsito atualmente no município não é a sinalização, mas o desrespeito a ela. “O programa tem como objetivo levar a conscientização aos motoristas e pedestres que transitam em pontos de maior movimento na cidade” – explica.

Segundo o Pastor Anderson, a expectativa agora é que o programa Dê o Sinal a Vida – criado ao final do ano passado através de da Lei nº 5008/2016 – possa ser ampliado se estendendo à pontos estratégicos do município, para colaborar com a diminuição dos acidentes de trânsito e aumentar o respeito entre os pedestres e motoristas.