A entidade segundo informações de Matuzalém Fernandes, Psicoterapeuta, atualmente estão trabalhando com métodos inovadores já difundido nos EUA, com êxito de mais de 80% nos tratamentos aplicados, podendo assim falar em cura para dependências múltiplas.

*Padrões de dependência / Constelação Sistêmica.

*Programação Neurolinguística / Hipnose/ Oficinas Terapêuticas.

*Tratamento Ambulatorial de transtornos múltiplos.

*Sindrome do Pânico, luto, problemas conjugais, depressão…

* Compulsividades (Alimentar, sexo, jogos, medicamentos, compras, álcool, drogas e relacionamentos afetivos).

*Palestras/Seminários/Treinamentos (Realizam trabalhos de prevenção, informação e evolução pessoal (Inteligência Emocional), no resgate de valores éticos, morais e espirituais, em empresas, escolas e igrejas, buscando desenvolver a auto estima, integridade humana e familiar.

A Escola de Desenvolvimento Humano de Rio Claro contamos com um espaço físico situado no Centro de Rio Claro para melhor acesso e inserção do indivíduo na sociedade.

Matuzalém conta ainda que devido ao aumento da demanda a entidade está passando por dificuldades em manter o trabalho, sendo assim estão realizando ações sociais e espera contar com a colaboração de toda população.

No próximo dia 19 de março a entidade estará realizando o Dia da Pizza que poderá ser reservada pela comunidade ao preço de R$18,00 pelo telefone – 3023-6601/ Whatsapp: 988183755/ 996403353 .