Venha observar o eclipse anular do Sol no Shopping Rio Claro

Por que as observações astronômicas despertam tantos interesse nas pessoas, e principalmente em crianças e adolescentes? O que estaria por trás dessa surpresa que o observador sente quando observa alguns astros? Quais os sentidos da observação astronômica para as pessoas? Quais elementos estão presentes na elaboração desses sentidos? Estas são algumas questões que estudiosos da astronomia fazem em suas pesquisas sobre como as pessoas se relacionam com as observações do céu, para nós um mistério que ainda está sendo estudado.

Além de imagens inusitadas e surpreendentes, a observação astronômica permite ampliar os conhecimentos sobre vários assuntos, assim como permite a integração social entre pessoas de várias idades.



E é este mundo dos astros que os clientes do Shopping Rio Claro poderão conhecer um pouco mais com dois eventos que acontecem neste mês: em parceria com o Gearc (Grupo de Estudos Astronômicos de Rio Claro) acontece até 28 de fevereiro no Espaço Cultural, em frente à Portaria Principal, uma Exposição Astronômica (Sistema Solar) e no dia 26 haverá observação do eclipse anular do Sol com telescópios. O fenômeno será parcialmente visível na região de Rio Claro.

A exposição terá telescópios, painéis do cosmos e do Sistema Solar, painéis explicativos do eclipse e um sistema solar em miniatura para entendimento do universo.

A observação do eclipse anular do Sol acontecerá no estacionamento do Shopping Rio Claro das 10h às 13h. Diversos telescópios serão montados para a observação do público deste fenômeno ímpar. Vale destacar que o Gearc tem muita experiência em observação solar, com dez anos de atividades completados em 2016, e possui equipamentos especiais para isso, como filtros solares instalados nos telescópios para a correta observação do eclipse.

“O Gearc agradece imensamente a oportunidade que o Shopping Rio Claro está nos proporcionando na divulgação da ciência,de uma forma sólida e correta para a sociedade rio-clarense. São de enorme enriquecimento as atividades que levam as pessoas de todas as idades da apreciação da natureza e de seus fenômenos de uma forma científica”, destaca Fabrizzio Carlos Anunciato Montezzo, presidente do Gearc.





O que é um eclipse solar

Um eclipse solar é quando a Lua, em sua fase nova, passa entre o Sol e a Terra, encobrindo os raios solares. Já o Eclipse Anular é quando a Lua oculta somente o centro do disco solar, deixando o Sol parecendo com um anel.