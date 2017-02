Prefeitura faz parceria com governo estadual para cursos de capacitação

O prefeito Juninho esteve na terça-feira (14) em São Paulo onde deu seguimento aos procedimentos necessários que concretizaram a parceria.

Cursos profissionalizantes gratuitos serão disponibilizados ao município de Rio Claro neste ano pelo governo estadual. Para tratar do assunto e dar seguimento aos procedimentos necessários, o prefeito João Teixeira Júnior, o Juninho da Padaria, esteve na terça-feira (14) em São Paulo, onde se reuniu com Alexandre França, diretor técnico da Coordenadoria de Ensino Técnico, Tecnológico e Profissional, do governo estadual.

“A capacitação é cada vez mais importante para que se consiga uma vaga no mercado de trabalho, então solicitamos apoio do governo estadual para a realização de cursos de qualificação em nosso município e felizmente estamos sendo atendidos”, destaca o prefeito Juninho.

Os cursos serão realizados por meio dos Programas Via Rápida Emprego e Via Rápida Expressa, que oferecem capacitações nas mais variadas áreas, priorizando o atendimento a quem está desempregado. Cada curso tem duração de um mês e, em Rio Claro, acontecerão nos meses de março e abril. As áreas de atendimento e o período de inscrições deverão ser anunciados em breve.

“As parcerias com outras esferas de governo tendem a contribuir com o trabalho que estamos desenvolvendo em Rio Claro para ampliar a oferta de emprego”, observa Eliseu Almeida da Silva, secretário municipal de Governo e Desenvolvimento Econômico. O vice-prefeito Marco Antonio Bellagamba e a diretora de Inovação e Tecnologia da Secretaria de Governo, Amanda da Silva Servidone, estiveram com o prefeito na reunião.

O Via Rápida é uma ação do Governo do Estado de São Paulo, coordenada pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (SDECTI), que oferece capacitação profissional gratuita para os cidadãos que buscam ingressar no mercado de trabalho ou abrir o próprio negócio. As aulas são oferecidas em veículos adaptados, que possuem área interna de 60 m² a 80m² e são equipados com instrumentos necessários para cada tipo de modalidade. Cada unidade atende até 20 alunos por turma.