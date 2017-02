Em visita a RC, deputado Nelson Marquezelli recebe pedidos de apoio para o município

Prefeito Juninho da Padaria solicitou a Marquezelli que inclua Rio Claro em suas emendas. O prefeito João Teixeira Júnior, o Juninho da Padaria, recebeu na sexta-feira (10) em seu gabinete a visita do deputado federal Nelson Marquezelli (PTB-SP). O parlamentar esteve acompanhado dos vereadores Hernani Leonhardt (PMDB), Rafael Andreeta (PTB) e Ruggero Augusto Seron (DEM) e também do presidente do PTB de Rio Claro, Tu Reginato.

Juninho da Padaria fez algumas reivindicações para Rio Claro e pediu ao deputado que contemple o município com emendas que se convertam em verbas para a cidade. Segundo ele, os pedidos de apoio independem de sigla partidária. “Nosso partido é Rio Claro. Vamos pedir auxílio aos deputados que tiveram votos em Rio Claro e estamos de portas abertas para os parlamentares que queiram ajudar o município”, declarou.

Marquezelli comentou que sempre inclui Rio Claro em suas emendas e colocou seu gabinete à disposição do município. “Utilizem meu gabinete, tenho dez assessores que são seus assessores”, disse ao prefeito. O parlamentar sugeriu que a prefeitura se informe sobre os projetos em andamento no governo para elaboração dos projetos do município.

O deputado recebeu ofícios com algumas reivindicações. Tu Reginato pediu apoio para a compra de máquinas agrícolas, em especial uma motoniveladora. Leonhardt reivindicou investimentos na patrulha rural. Na terça-feira (14), o parlamentar tem agenda com o deputado em Brasília para oficializar os pedidos. Andreeta pediu emendas para melhorias no Jardim Nova Rio Claro e também para a pavimentação em bairros de Rio Claro.