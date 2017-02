Campanha mapeia ocorrência de escorpiões

Uma campanha em Santa Gertrudes (SP), realizada em parceria entre a prefeitura e a Universidade Estadual Paulista (Unesp) de Rio Claro, vai mapear os locais onde tem escorpião na cidade. O objetivo é saber exatamente onde eles estão para direcionar as ações da vigilância.

O coordenador do projeto, José Paulo Guadanucci, espera contar com o apoio dos moradores. “A população tem um papel muito importante que é notificar a ocorrência de escorpiões. Qualquer pessoa que ache um escorpião em casa, primeiro pode matar o animal, não deve arriscar pegar caso não tenha experiência. Basta com um calçado pisar no animal e notificar a Secretaria de Saúde”, orientou.

Segundo Guadanucci, os animais costumam ficar escondidos em locais escuros, úmidos e com oferta de alimento, como baratas e outros insetos.

“Principalmente nos locais que oferecem abrigo, como entulho, lixo, material acumulado, muro sem reboque, frestas. Esses animais acabam dispersando pela rede de esgoto e de águas pluviais”.

O escorpião da espécie Tityus serrulatus, conhecido popularmente como escorpião-amarelo, é o mais comum encontrado. “Ele é bastante perigoso, a picada em uma criança pode ser letal ou em um idoso. Em uma pessoa adulta, a sensação é de muita dor”, alerta Guadanucci.

No ano passado, o Ministério Público (MP) instaurou um inquérito para saber de quem é a responsabilidade pelo aparecimento dos bichos. A campanha faz parte do acordo com o MP e a notificação da ocorrência de escorpiões pode ser feita pelo telefone (19) 3545-4415. (fonte G1 São Carlos/Araraquara)