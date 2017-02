Câmara Municipal confirma a realização de sessão extraordinária

Projeto 2/2017, de autoria do Prefeito Municipal: autoriza o município, por meio da Secretaria/Fundação Municipal de Saúde, a celebrar convênio Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino-Saúde, com o Claretiano Faculdade;

Projeto 6/2017, de autoria do Prefeito Municipal: dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial e dá outras providências.

Ambos os projetos já encontram-se no site da Câmara Municipal: rioclaro.sp.leg.br