Alunos do Sesi Rio Claro se preparam para torneio nacional de robótica

Um time formado por alunos do Sesi Rio Claro embarca no próximo mês para Brasília, onde disputará a final do 8º Torneio Sesi de Robótica, categoria First Lego League, de 17 a 19 de março. A vaga foi conquistada em seletiva regional, que reuniu 162 equipes de todo o estado. Também se classificaram para a Etapa Nacional os times de Cerquilho, Birigui, Jundiaí, Bauru, Boituva, Ourinhos, São José do Rio Preto, Itapira e Americana.

Os times do Sesi-SP disputarão com as melhores equipes de robótica do país, que vão concorrer a vagas para torneios internacionais. Para alcançar esse objetivo os alunos trabalham duro. Durante as semanas que antecedem a competição, eles fazem ajustes para melhorar o desempenho dos robôs, corrigem problemas de programação, incrementam o design do robô e aprimoraram os projetos de pesquisa, sempre com a orientação de um técnico e um mentor.

Soluções interativas – Para esta temporada, o torneio tem como tema Animal Allies, para incentivar os competidores a melhorar a interação entre humanos e animais. O projeto da equipe Thunderbóticos, de Rio Claro, tem por objetivo acalmar cavalos que ficam presos em baias por tempo prolongado.

Além do projeto de pesquisa, a competição também inclui o Desafio do Robô, modalidade em que os alunos constroem e programam um robô autônomo capaz de cumprir missões predeterminadas. A prova é realizada em uma mesa de competição, na qual os robôs devem executar as tarefas programadas em até dois minutos e meio.

Para o presidente da Fiesp e do SESI-SP, Paulo Skaf, a inclusão da robótica nas escolas estimula o aluno a ser criativo e ajuda a formar cidadãos mais colaborativos. “Os alunos entram em contato com os princípios da robótica por cinco anos. Quando ingressam no ensino fundamental II estão prontos para propor soluções que podem ajudar sua comunidade.”

Para Walter Vicioni Gonçalves, Superintendente do SESI-SP, o objetivo do torneio é incentivar o estudo da Ciência e da Tecnologia a partir do Ensino Fundamental II e, posteriormente, fortalecer esse aprendizado nos laboratórios do SENAI-SP. “Estamos desenvolvendo competências e habilidades importantes para o futuro. Não é apenas robótica. Estamos introduzindo os jovens para o futuro.”

Na metodologia utilizada no SESI-SP, as crianças são estimuladas a desenvolver competências e habilidades para a aplicação da ciência, desmistificando o uso da tecnologia na vida moderna. “Em nosso modelo educacional, o estudante é estimulado o tempo todo a pensar, pesquisar e fazer novas descobertas”, completa Vicioni.

Os trabalhos na área de robótica são desenvolvidos em sala de aula e supervisionados por analistas de suporte em informática. O evento tem como parceiro a organização norte-americana For Inspiration and Recognition of Science and Technology (FIRST), fundada em 1989 para estimular o ensino e a prática da ciência e da tecnologia entre os jovens. Para saber mais sobre o torneio, acesse: facebook.com/roboticasesi.

Lista dos times classificados para a Etapa Nacional

Time Cidade

1 SESI Cerquibóticos Cerquilho

2 SESI Big Bang Birigui

3 SESI Thunderbóticos Rio Claro

4 SESI Jedi’s Jundiaí

5 SESI Fênix Bauru

6 SESI Robotics School Ourinhos

7 SESI Mega Snakes Boituva

8 SESI Robotic Generation São José do Rio Preto

9 SESI Itapiratas Itapira

10 SESI Red Rabbit Americana

Assessoria de Imprensa SESI-SP e SENAI-SP / FIESP