Unidades de saúde de Rio Claro têm novas vacinas para adolescentes

Neste início de ano duas vacinas para adolescentes foram incluídas no calendário da Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro. É a vacina contra meningite C, para meninos e meninas de 12 e 13 anos, e a vacina contra o HPV para meninos de 12 e 13 anos. Além disso, a vacina para meninas contra o HPV, que já vinha sendo aplicada, agora está disponível para faixa etária mais ampla, de nove a 14 anos.

A vacinação é gratuita e a comunidade deve procurar a unidade municipal de saúde mais próxima. Os adolescentes precisam estar acompanhados de responsável e a orientação é que levem a carteira de vacinação.

É importante que os adolescentes tomem a vacina contra a meningite C, pois essa é uma das formas mais perigosas da meningite. Entre 60% e 70% dos casos da doença no Brasil é da meningite C.