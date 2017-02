Prefeitura terá comissão para negociar reajuste do funcionalismo

Prefeitura irá formar comissão para tratar do assunto e posteriormente encaminhar projeto à Câmara Municipal para análise dos vereadores.

O prefeito de Rio Claro, João Teixeira Júnior, o Juninho da Padaria, informou nesta segunda-feira (13) que irá instituir uma comissão na administração municipal para discutir o reajuste do funcionalismo. A informação foi anunciada ao presidente do Sindmuni (Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal de Rio Claro), Tu Reginato, que esteve no paço municipal na segunda-feira (13) para entregar ao prefeito documento com 65 cláusulas referente à primeira proposta da campanha salarial 2017. O presidente da Câmara Municipal, André Godoy, também participou da reunião.

Tu Reginato ressaltou que nos últimos três anos não houve acordo sobre o reajuste salarial dos funcionários públicos municipais. De acordo com o sindicalista, o documento entregue ao prefeito foi embasado pelo conteúdo debatido com os servidores nas assembleias realizadas pelo sindicato entre janeiro e fevereiro.

Juninho falou sobre a satisfação de receber o sindicato e que irá avaliar a proposta com transparência. “Não vamos esconder nada do sindicato, que é o legítimo representante do funcionalismo”, afirmou o prefeito, lembrando que é filho de funcionário público. “Nessa reunião começamos a construir um diálogo, agora vamos conversar com os setores jurídico e financeiro para discutir a viabilidade da proposta”, comentou.

André Godoy declarou que a Câmara Municipal irá acompanhar as negociações. “O diálogo deve buscar a valorização do funcionalismo considerando as condições financeiras do município”, observou o parlamentar. Godoy disse que vai aguardar a chegada do projeto de lei à Câmara, onde irá se empenhar para agilizar a tramitação da proposta. A data base da categoria é 1º de março.