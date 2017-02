Oportunidade: estágio em jornalismo na USP em São Carlos

Alunos matriculados em cursos de graduação em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo, podem se candidatar a uma vaga de estágio no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos. Para se inscrever, o candidato deve ter completado, no máximo, sete semestres do curso.

O edital completo está disponível no site do ICMC (icmc.usp.br/e/41597). As inscrições estão abertas e vão até 1 de março, devendo ser realizadas por meio do link disponível aqui: icmc.usp.br/e/cb09a. A remuneração é uma bolsa no valor de R$ 682,49, além de auxílio transporte diário no valor de R$ 7,60. A jornada semanal de atividades é de 20 horas.

O estagiário selecionado apoiará a divulgação das atividades realizadas pelo ICMC, atuando especialmente na área de divulgação científica. Também dará suporte ao atendimento de jornalistas e veículos de comunicação e à cobertura de eventos. Por isso, os candidatos deverão ter conhecimentos em técnicas de redação jornalística, fotografia e inglês em nível intermediário.

O processo seletivo será composto por duas fases: uma prova dissertativa e uma avaliação do rendimento acadêmico e da trajetória profissional do candidato. A primeira prova será realizada no dia 5 de março, domingo, às 10 horas, na sala 4-001 no ICMC, no campus I da USP em São Carlos, localizado na Avenida do Trabalhado são-carlense, 400. Já a segunda prova acontecerá em data, horário e local a serem divulgados oportunamente no site www.icmc.usp.br.