Mutirão contra Aedes aegypti recolhe mais de 2,5 toneladas de entulho

Imóveis onde os agentes não conseguiram entrar serão visitados durante esta semana. População deve fazer a sua parte na guerra contra o Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus.

Um total de 2.267 casas visitadas pelos agentes da Fundação de Saúde e 2.160 quilos de entulhos, pneus, restos de móveis e outros possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti recolhidos. Esse foi o balanço do mutirão de combate à dengue, chikungunya e zika vírus realizado no sábado (11) em Rio Claro.

Com apoio do caminhão Cata Bagulho, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a operação ocorreu nos bairros Jardim Panorama, Santa Eliza, Paineiras, Jardim Paulista II e Figueira. Segundo a Vigilância Epidemiológica, outros 860 imóveis, nos quais os agentes não conseguiram entrar no mutirão de sábado, serão visitados novamente durante esta semana.

A Fundação de Saúde de Rio Claro enfatiza a importância da população fazer a sua parte na guerra contra o Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus, eliminando possíveis cridouros, evitando deixar lixo acumulado, pneus, garrafas, vasos e tudo onde possa acumular água, para impedir a procriação dos mosquitos.