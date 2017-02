Família pede ajuda para revitalizar o casarão do Barão de Grão Mogol 

O assunto foi tratado semana passada em reunião no gabinete do prefeito.

A família dos proprietários do antigo casarão que pertenceu ao Barão de Grão-Mogol iniciou estudos para a restauração do sobrado que foi sede da antiga Fazenda Angélica, no bairro Mata Negra, no distrito de Ajapi. O casarão é tombado pelo Condephaat, mas está em precárias condições, em situação de deterioração. Os donos do imóvel solicitam o apoio da prefeitura para viabilizar o projeto de revitalização do imóvel.

O assunto foi discutido em reunião no paço municipal na sexta-feira (10). Do encontro participaram o prefeito João Teixeira Júnior, o Juninho da Padaria; a secretária de Cultura, Daniela Ferraz; o historiador José Roberto Sant’Anna; o vereador Seron do Proerd; Sandra Rossi e o restaurador João Rossi, representantes da família. Rossi tem em seu currículo trabalhos importantes como a restauração do Mosteiro de São Bento e do acervo da Catedral da Sé em São Paulo.



O restaurador explicou que o casarão é um dos mais importantes da região. “É uma joia que não existe outra igual no Estado de São Paulo”, afirmou. Ele justifica a necessidade de preservação pelo valor histórico do imóvel. “Quem não tem história não tem presente”, disse. Sandra ressaltou a abertura de diálogo com a nova administração para discutir o projeto de restauração. “Não tivemos ajuda em outras gestões e só o fato de conseguirmos essa reunião é animador”, declarou.

A viabilização do projeto depende da captação de recursos. Daniela Ferraz comenta que, diante do valor histórico e cultural do casarão, é necessário buscar formas de obter recursos para a sua conservação e preservação. Juninho da Padaria colocou à disposição da família Rossi o apoio político e a equipe técnica da prefeitura para auxiliar nas tramitações visando à restauração do sobrado. Juninho lembrou das dificuldades financeiras do município. “Com o projeto em mãos, vamos verificar como captar recursos para sua viabilização”, concluiu.